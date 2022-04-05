Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Байрактара» комплексом «Тор»
Москва, 5 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России 5 апреля опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» вооружённых сил Украины.
Mil.ru
ЗРК «Тор-М2»
На кадрах показана работа расчёта тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Ракеты комплекса уничтожили украинский беспилотник «Байрактар».
В опубликованном видеоролике командир расчета «Тор» Сергей Пачепка рассказал, что в ходе дежурства в зоне ответственности было обнаружено 20 воздушных целей, все они были уничтожены.