Москва, 5 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России 5 апреля опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» вооружённых сил Украины.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

На кадрах показана работа расчёта тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Ракеты комплекса уничтожили украинский беспилотник «Байрактар».

В опубликованном видеоролике командир расчета «Тор» Сергей Пачепка рассказал, что в ходе дежурства в зоне ответственности было обнаружено 20 воздушных целей, все они были уничтожены.