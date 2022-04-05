Москва, 5 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Москве по данным на начало апреля 2022 года насчитывается 797 тысяч малых, средних и микропредприятий (МСП), сообщается на портале мэра столицы.

Agency-kaluga Малый бизнес

В столичных компаниях (МСП) предприятиях работают около 4,2 млн человек, включая 950 тысяч самозанятых граждан. Поддержка малого и среднего предпринимательства создает рабочие места и стимулирует развитие экономики и импортозамещения.

Власти Москвы активно поддерживает представителей малого и среднего бизнеса. Например, предоставляют льготные программы кредитования и гранты, дает возможность отсрочки арендной платы за земельные участки и нежилые объекты недвижимости.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2018 году в Москве в сфере малого бизнеса были заняты 2,2 млн человек.

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