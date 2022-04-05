На здании МФЦ Биробиджана появилась георгиевская лента в форме буквы Z
Биробиджан, 5 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии продолжают поддерживать специальную операцию России в защиту республик Донбасса. Её символ размещён на знаковом здании города — многофункциональном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Она назвала размещение символа «Z» одним из способов выразить поддержку военнослужащим России и президенту страны Владимиру Путину. Решение главы государства провести спецоперацию Рита Андреева считает сложным, но очень своевременным.
Как сообщало ИА REGNUM, в мире набирает обороты антироссийская истерия, и долг жителей нашей страны — поддержать президента Владимира Путина в его решении, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Еврейской автономии Игорь Шавернев.