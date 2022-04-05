Симферополь, 5 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Четыре министра, двое исполняющих обязанности министров, а также восемь глав муниципальных образований получат взыскания в связи с непринятием надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные сроки. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 4 апреля.

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В частности, взыскания объявлены министру строительства и архитектуры Республики Крым Карлену Петросяну, министру образования, науки и молодежи Республики Крым Валентине Лаврик, министру юстиции Республики Крым Олегу Шаповалову, министру культуры Республики Крым Татьяне Манежиной.

Также инициировано проведение служебных проверок в отношении временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского и и. о. министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко.

Письма на имя председателей городских и районных советов о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий направлены в отношении главы администрации города Керчи Святослава Брусакова, главы администрации города Ялты Янины Павленко, главы администрации города Джанкоя Игоря Ивина, временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории Александра Рытова, главы администрации города Саки Александра Овдиенко, главы администрации Ленинского района Екатерины Юровских, главы администрации Сакского района Владимира Сабивчака, главы администрации города Красноперекопска Вадима Хомина.