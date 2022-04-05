Вашингтон, 5 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Американский минфин не станет разрешать проведение платежей в долларах по суверенному долгу России в банках США. Об этом 4 апреля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Начиная с сегодняшнего дня Минфин США не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского правительства в финансовых институтах США», — приводит агентство слова представителя американского финансового ведомства.

Также указывается, что минфин США не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработать последний платеж России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, предметов роскоши и других товаров, а также на лизинг воздушных судов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер Европейского союза.

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