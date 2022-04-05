Иркутск, 5 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 5 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8471 человека, причём семеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 288 246 (+230 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 685 (-43 за сутки). В то же время выздоровели 280 306 пациентов (+1194 за сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, ещё 656 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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