Берлин, 5 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки газа из России, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой. Об этом сообщает 5 апреля издание Die Welt.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

По мнению Бербок, полное прекращение поставок газа означало бы возросшие издержки от продолжения конфликта на Украине. Германия пошла бы на такой шаг, если бы он был эффективен.

«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ заверила, что власти страны обсудят вместе с партнёрами в Евросоюзе процесс по сокращению зависимости от газовых поставок из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля ряд стран ЕС призвали незамедлительно ввести против России новые санкции из-за произошедшего в Буче. Украинская сторона обвинила Россию в убийстве в этом городе мирных граждан, что якобы подтверждают видеозаписи. В Минобороны России инцидент в Буче назвали провокацией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об инсценировке, направленной против Москвы.

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