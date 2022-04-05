Уфа, 5 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Более 63 млн рублей предусмотрено в федеральном бюджете на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании правительства республики.

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Он также сообщил, что при этом софинансирование из республиканского бюджета составит 1,1 млн рублей.

Сообщается, что в Башкирии каждый год производят свыше ста тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

«Производством хлеба заняты 9 крупных заводов и порядка 310 пекарен. Отмечу, что предприятия обеспечены сырьем для производства хлеба до урожая следующего года. Соответственно, предпосылок для дефицита продукции и повышения на нее цен нет», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства БашкирииАндрея Назарова.

Отмечается, что с конца февраля 2022 года фиксируется повышение почти всех составляющих себестоимости хлеба, причем цены растут на каждую поставку. Для сдерживания потребительских цен на социально значимые товары Правительство России приняло решение компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий.

«В соответствии с федеральными постановлениями, утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан. С учетом удорожания сырья, увеличены ставки субсидий. Проектом предусматривается компенсация части затрат хлебопекарным предприятиям из расчета 2 500 рублей за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий со сроком годности менее 5 суток», — приводит пресс-служба слова Фазрахманова.

Отмечается, что предприятие, которое получило компенсацию, должно зафиксировать цены на выпускаемую продукцию.