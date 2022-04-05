Цхинвал, 5 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Неправильно связывать окончание спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и проведение референдума в Южной Осетии по вхождению республики в состав России. Об этом 5 апреля заявил южноосетинский президент Анатолий Бибилов.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Я думаю, что связывать проведение специальной военной операции (РФ по денацификации Украины — ред.) и референдума, может быть, неправильно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Бибилов отметил, что в данный момент республика ведет консультации с Россией на эту тему и референдум может пройти в республике после 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южноосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что два референдума могут состояться в Южной Осетии: один о вхождении в состав России, второй — о воссоединении с Северной Осетией.