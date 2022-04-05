Вашингтон, 5 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Попытки обхода антироссийских санкций или содействия России в проведении спецоперации на Украине не останутся для других стран без последствий, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

U.S. Department of State Нед Прайс

Он отметил, что не говорит о какой-либо конкретной стране. Однако власти США дают понять, что государства столкнутся с последствиями, если попытаются обойти введённые Вашингтоном, его союзниками или партнёрами санкции против России. Последствия повлечёт и попытка поддержать военную операцию России финансами или вооружением.

Эти государства, подчеркнул Прайс, «столкнутся с последствиями за любые попытки обойти санкции или другие действия, которые помогут Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте не смогли подтвердить достоверность утверждения украинских властей о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции.

Читайте также: США отказались комментировать заявления о помощи России со стороны Грузии