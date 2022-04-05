Сеул, , 08:36 — REGNUM Цены на газ и электроэнергию в Южной Корее следует временно заморозить. Об этом заявил глава президентской переходной комиссии в стране Ан Чхоль Су 4 апреля в ходе заседания, посвященного передаче власти от действующего президента республики Мун Чжэ Ина к новому южнокорейскому лидеру Юн Сок Ёлю.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению чиновника, такая мера помогла бы частным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями из-за высокой инфляции. Он также отметил, что можно не замораживать цены, а лишь ограничить их рост. Глава комиссии добавил, что из-за «проблем с импортом» угля из России, Южная Корея вынуждена закупать дымный уголь из Австралии, стоимость которого подскочила в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, чиновник напомнил, что республика столкнулась с ростом цены на цемент из-за дефицита материалов на фоне увеличения объемов строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корейский институт содействия статистике торговли обнародовал информацию, что согласно которой цены на импортную сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию в Южной Корее увеличились на треть за год.

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