Самара, 5 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости COVID-19 снижается в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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Сообщается, что в настоящее время в регионе в стационарах находятся 1302 пациента с COVID-19 и подозрением на него, 3317 таких пациентов получают лечение на дому. В 26 больницах развернуты 1645 инфекционных коек, порядка 21% мест остаются свободными.

Отмечается, что в ближайшее время планируют перевести в обычный режим госпиталь ветеранов войн. Там вновь будут оказывать терапевтическую, хирургическую, реабилитационную и гериатрическую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольяттинской городской клинической больнице №5, а также в больнице Середавина в Самаре некоторые профильные отделения возвращаются в штатный режим.