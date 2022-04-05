Сеул, , 08:23 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие во встрече министров иностранных дел Организации Североатлантического договора (НАТО), которая с состоится в Брюсселе с 6 по 7 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Южная Корея приглашена для участия в сессии, в качестве партнёра НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сессии также примут участие главы МИД Японии, Австралии, Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Швеции и Грузии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил главу южнокорейского внешнеполитического ведомства принять участие в сессии в ходе телефонного разговора, состоявшегося 14 марта. Южная Корея является партнёром НАТО с 2006 года.