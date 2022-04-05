Анкара, 5 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. США посредством НАТО взяли Россию в осаду, и теперь Москва пытается прорвать её, проводя военную спецоперацию на Украине. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В публикации говорится о линии вокруг России, начинающейся в Прибалтике. Далее «линия осады» идёт из Восточной Европы в Западное Причерноморье, вдоль Чёрного моря через Грузию на Кавказ. При определённых условиях она дойдёт до Казахстана и остального Туркестана.

Китай Соединённые Штаты также хотят окружить широкой дугой — через Туркестан, Пакистан, Индию и Индийский океан, и далее — до Японии.

Авторы статьи отмечают, что в Казахстане 2022 год начался с попытки переворота, которую поддерживали США. В Пакистане после угроз из Вашингтона недавно попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, не пожелавшего выступить против России.

В этой связи издание предлагает смотреть на военную спецоперацию России на Украине в контексте натовского окружения, чтобы не попасть в ловушку бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае вышла публикация о том, что кризис на Украине ради собственной выгоды спровоцировали США. Пространство безопасности вокруг России сжималось, а страну пытались ослабить через санкции, утверждает китайская газета «Хуаньцю шибао».

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