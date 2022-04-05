Донецк, 5 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) ДенисПушилин сообщил о первом проведённом заседании госкомитета обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Состоялось первое заседание Государственного комитета обороны», — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что были скоординированы действия военных и сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что заседания ГКО будут проходить ежедневно.