Банда-Ачех, Индонезия, 5 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Пожар произошел в крупном торговом центре в Банда-Ачех, в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

hansbenn Пожар

Пожар начался около 12:00 и был потушен около 16:00, но пламя вспыхнуло снова и перекинулось на фасад здания торгового центра.

Согласно полученной на месте информации, пожар начался из-за ремонта генераторной установки на одном из складов в здании, произошло короткое замыкание. Пожар начался на втором этаже здания, но вскоре перекинулся на третий.

Всем сотрудникам и посетителям удалось покинуть здание торгового центра.