Южно-Сахалинск, 5 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске на здании музея «Россия — моя история» растянули букву Z, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

(сс) Z

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Таким образом сотрудники музея выразили свою поддержку президенту России Владимиру Путину, его решению о проведении спецоперации в защиту Донбасса и участвующим в ней военнослужащим.

«Не можем стоять в стороне, потому что видим огромную поддержку по всей стране. И символы Z и V сегодня наполнены нашими душами, и на фасаде здания исторического парка в Южно-Сахалинске было принято решение разместить этот знак. Чтобы он напоминал и показывал, что мы вместе с нашей армией и президентом в одном строю», — сказал директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой Народных Республик. На Амурском судостроительном заводе для детей Донбасса в рамках акции «Амурская флотилия добра» собрали почти сотню подарков. В каждом из них, помимо альбома для рисования, набора акварельных красок, цветных карандашей и фломастеров — рисунок с изображением кораблика и солнца.