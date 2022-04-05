Вашингтон, 5 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В середине марта США провели успешные тайные испытания гиперзвуковой ракеты, однако не стали сообщать об этом во избежание «усиления напряженности с Россией». Об этом 5 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в сфере обороны.

US Air Force Гиперзвуковая ракета

По информации последнего, испытание было проведено в ходе подготовки визита президента США Джо Байдена в Европу.

«США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряженности с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу», — говорится в сообщении телеканала.

Также уточняется, что ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin была запущена с бомбардировщика B-52.

При этом указывается, что новая ракета пролетела свыше 480 км на высоте более 19 км. Ракета концепции HAWC не несет боеголовки, используя свою кинетическую энергию для уничтожения цели.

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