Вашингтон, 5 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В середине марта 2022 года США испытали гиперзвуковую ракету, соблюдая режим секретности, чтобы избежать «неоправданной эскалации» в отношениях с Россией. Об этом 4 апреля передал телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Пентагоне.

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Журналисты отметили, что запуск ракеты был проведен перед поездкой главы Белого дома Джо Байдена в Европу на саммиты НАТО и G7, и американские власти молчали об испытаниях две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США несколько раз отменяли испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что в Вашингтоне пошли на такие шаги не из-за страха перед Россией.