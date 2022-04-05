Манила, 5 апреля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Вблизи филиппинского острова Минданао 5 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

(сс) Dr.A.Hugentobler Побережье острова Минданао

Эпицентр землетрясения располагался в 58 километрах к юго-западу от муниципалитета Баябас (около девяти тысяч жителей, провинция Южный Суригао). Очаг подземных толчков залегал на глубине 11 километров.

Вскоре после основного сейсмособытия, в этом районе были зафиксированы ещё шесть повторных подземных толчков магнитудой до 3,3.

Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молуккском море у берегов Индонезии 5 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9.