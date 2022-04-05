Берлин, 5 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Автомобилестроение в Германии готовится к худшему сценарию в связи с возможным прекращением импорта газа из России. Об этом 4 апреля сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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Глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреас Раде пояснил, что найти замену российским энергоносителям до конца года можно лишь частично. Кроме того, Раде уточнил, что следует ожидать дефицит и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости.

В частности, Раде напомнил о палладии, пятая часть которого импортируется Германией из России. Кроме того, Раде пояснил, что оборвутся цепочки многих поставок, и чтобы найти им замену, понадобится немало времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кондитеры в Германии опасаются полной остановки и исчезновения отрасли в стране в связи с прекращением поставок топлива и сырья из России.