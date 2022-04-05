Владивосток, 5 апреля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил детей из Донбасса отдохнуть летом в загородных лагерях.

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Алчевск

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"По инициативе Ассамблеи народов края 4 апреля провели первый телемост между Приморьем и Донбассом. В нем также приняли участие представители ветеранских организаций, Общественной палаты региона. Такие онлайн-встречи будем проводить несколько раз в месяц.

В ходе разговора предложили ребятам из Донбасса отдохнуть этим летом в Приморье. Представители Республик определят потребность, а региональные профильные ведомства займутся организацией приема детей. Дети не только поправят здоровье, но и получат духовную адаптацию. Для этого Приморье готово разработать и предоставить онлайн-программы, которые познакомят ребят с крупнейшими музеями и культурными центрами России.

Взрослых жителей Донецка и Луганска мы готовы трудоустроить. Поручил определить потребность в специалистах на предприятиях и компаниях региона», — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

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