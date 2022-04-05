Пекин, 5 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. По данным компании China Railway Nanning Group Co., Ltd., Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая за первые три месяца 2022 года обеспечил 98 рейсов грузовых поездов Китай — Вьетнам, что на 27,3% больше в годовом исчислении, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

За этот период грузовыми поездами Китай — Вьетнам было перевезено 2940 единиц груза в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 34,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала этого года в регионе наблюдается стремительный рост бизнеса трансграничных железнодорожных перевозок. В первом квартале из Китая во Вьетнам отправилось в общей сложности 57 грузовых поездов, что на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными статьями железнодорожного экспорта были механическое оборудование и электронные изделия китайского производства, в то время как фрукты оставались ведущей категорией импорта. По состоянию на 1 апреля через порт Пинсян в Гуанси было импортировано около 11 366 тонн фруктов.

В настоящее время грузовыми поездами Китай — Вьетнам было перевезено более 200 наименований товаров, включая китайские традиционные лекарственные материалы, фрукты и оборудование. Местные власти приняли ряд рационализированных мер для повышения эффективности таможенного оформления и обеспечения бесперебойной работы службы.