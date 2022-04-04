Владивосток, 5 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ка-52 Черниговского отдельного вертолетного полка из Приморья майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев с 24 февраля по 20 марта в интересах группировки ВДВ выполнили 25 боевых вылетов на поддержку войск России на Украине.

Телеграм-канал губернатора Приморья Олег Кожемяко Экипаж вертолёта Ка-52 Черниговского отдельного вертолетного полка из Приморья майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев

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"При выполнении боевых вылетов офицеры показывали мужество и героизм. Когда их вертолёт был сбит с земли, впервые в мировой практике экипаж вертолёта катапультировался, воспользовавшись реактивно-катапультной системой и благополучно приземлился на парашютах. До подхода эвакуационной группы офицеры вели бой с националистами.

За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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