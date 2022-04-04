Вашингтон, 5 апреля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Попытки Запада исключить Россию из Совета ООН по правам человека Россия считает невообразимыми. Такое заявление сделал 4 апреля постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе выступления на пресс-конференции ООН.

Un.org Василий Небензя

Попытки западных стран исключить Россию «из тех или иных многосторонних форумов, существующих в мире» Небензя назвал невообразимыми и носящими беспрецедентный характер. По мнению российского дипломата, это не облегчит и не упростит происходящее на переговорах о мире между Россией и Украиной.

Также Небензя отметил, что западные страны препятствуют в эвакуации украинцев на территорию России из зоны боевых действий, несмотря на то, что уже полмиллиона украинцев находятся на территории России.

«Поверьте, в России нет ксенофобии по отношению к украинцам. Ее никогда не было несмотря на то, что происходит с русскими по всему миру», — пояснил российский постпред в ООН.

Небензя призвал международное сообщество обратить внимание на притеснения русских в Европе, только из-за того, что у них есть российский паспорт. Такое отношение к российским гражданам Небензя также назвал невообразимым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по провокации в Буче заявил об отсутствии всяких сообщений о том, что российские военные стреляли по мирным жителям в Буче в течение более трёх суток после ухода российских войск из этого населенного пункта.