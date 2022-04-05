5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра экономики Германии о том, что без российского газа ФРГ лишится процветания.

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ, поэтому лично он не может наносить ущерб своему государству, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

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"Да не может такого быть! Так уверенно же отказывались! А в итоге оказалось, что это было блеф?» — задаётся вопросом Алёнка П.

Многие пользователи пришли к выводу, что немецкий чиновник сказал правильные вещи и лично его, конечно же, понять можно. Можно даже его поддержать, но по факту он лишь исполняет приказы, а США приказали Германии долго жить.

«Наглосаксы в очередной раз сталкивают лбами немцев с русскими… и немцы в очередной раз на это ведутся! Такая умная, но такая глупая нация. Рано или поздно их вынудят отказаться от российского газа. Вот как пить дать!» — уверен Виталий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что немецких политиков бросает из стороны в сторону — от истеричной ненависти к России до холодного прагматизма.

«Цвели-цвели и вдруг увяли. Ничего там не жмёт с «агрессором» торговать и пользоваться его газом, который он агрессивно добывает в недрах своей империалистической земли? Такая избирательность! А ведь пяткой в грудь себя били, что душа за Ухань болит и кровью обливается, кулачки в бессильной ярости сжимали, скупые слёзы с глаз утирали. Артисты, блин», — пишет Марина Ш.

Часть людей полагает, что канцлер Германии может спасти свою страну, но пока что непонятно, какой стране он в действительности готов служить.

«Это не слова Шольца, так что… Скоро марионетка исполнит волю своего хозяина. Скажет, мол, идите в отказ. Интересно, у Шольца хватит яиц, чтобы не губить свою страну?» — интересуется Елена Д.

Олаф Шольц (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Поразительно, конечно. Почему Европа со своими древними ценностями о себе не заботится и не отстаивает свои интересы. Всё по указке заокеанской в ущерб себе», — отмечает Слава К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия в какой-то момент может обрубить последние надежды фашизирующейся Европы.

«ФРГ поставляет оружие фашистам Украины, которое стреляет и убивает наших солдат, а также жителей Украины. ФРГ является членом военного блока НАТО (наш враг номер один). Оружие производится на заводах, использующих российский газ. Зачем продавать врагам газ, нефть, металл? Это абсурд!» — считает Юрий М.

Нашлись и те, кто считают правильным вынудить Германию играть по нашим правилам и перестать надеяться, что когда-нибудь эта страна выйдет из-под протектората США.

«Мы больше переживаем не за ФРГ, а какая экономическая модель будет здесь. А то ощущение, что наш капиталист надеется, что как-то само собой всё рассосётся. И ему бедному не придётся делиться с населением тем, что нажито непосильным капиталистическим трудом», — подозревает Александр С.

Напомним, 3 апреля министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире телеканала ZDF о том, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ. Хабек отметил, что он давал присягу, а значит, не может рисковать процветанием своего государства.