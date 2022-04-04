Москва, 4 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Никаких сообщений о том, что российские военные стреляли по мирным жителям в Буче не поступало более трёх суток после их ухода из этого населенного пункта, заявил 4 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по провокации в Буче.

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«На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них», — сказал российский дипломат.

«Подводя итог, нет никаких сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в Буче», — добавил он.

«Видеозаписи, которые я представил, особенно касающиеся Бучи, не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка. Мы представим этому новые доказательства», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, российский постпред заявил, что призывающие к «независимому расследованию» событий в Буче должны помнить о многочисленных «расследованиях», которые проходили ранее с сильнейшей политической мотивировкой.

«Вопрос в том, кто будет проводить так называемое независимое расследование. Мы видели много «независимых расследований», которые были совсем не независимыми, потому что они были политически мотивированными», — отметил Василий Небензя.