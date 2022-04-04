Москва, 4 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. До настоящего момента с начала специальной военной операции Вооруженными силами РФ, без участия украинских властей, представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста из Донецкой, Луганской Народных Республик и опасных районов Украины эвакуировано 602 106 человек, в числе которых 119 847 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Правительство Республики Алтай Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса

Только за последние сутки эвакуировались 16 648 человек, включая 2442 ребёнка.

Госграницу России пересекли 72,8 тыс. единиц личного автотранспорта, 2805 машин — за минувшие сутки.

В регионах РФ вынужденных переселенцев принимают 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где организовано горячее питание и медицинская помощь для приезжих. Продолжается накопление гуманитарной помощи. Со 2 марта из РФ на Украину доставлено более 8,023 млн тонн гуманитарных грузов.

Наибольший вклад в оказание помощи внесли Бурятия, Татария, Архангельская, Белгородская, Московская, Курская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

ИА REGNUM напоминает, специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля. Ежедневно продолжаются удары по военным объектам украинских нацистов и связанной с ними инфраструктуре.