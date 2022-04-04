Рим, 4 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. На ленте новостей итальянской государственной телерадиокомпании RAI 4 апреля появилась, а потом исчезла новость об ответе главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации в Буче, отмечают местные телеграм-каналы.

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Новость была опубликована с заголовком «Лавров: в Буче имела место фальшивая «атака» и постановка со стороны Запада и Киева» и была удалена через несколько минут.

Сведения о новости (заголовок — »Lavrov: «A Bucha un falso attacco e una messinscena dell’Occidente e di Kiev») доступны в кэше «Гугла».