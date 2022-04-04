Рим, 4 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. ВВП Италии достигнет докризисного уровня почти на год позже, чем предполагалось, с такой оценкой выступили 4 апреля эксперты бизнес-ассоциации Confindustria.

Италия

Восстановления уровня 2019 года следует ждать не во втором квартале нынешнего года, а в первом квартале 2023 года, полагают эксперты.

В 2022 году темы роста ВВП снизятся более чем вдвое в сравнении с ожидавшимися (рост на 1,9% вместо 4,1%), прогнозируют в ассоциации.