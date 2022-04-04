Сан-Себастьян, Испания, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 4 апреля, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в последнем матче тридцатого тура испанской Примеры 2021/22 примет «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Фернандо Тресако | Альберто Фуэнте | Сезар Сото Градо.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Игор Субельдия, Диего Рико, Андони Горосабель, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Кристиан Португез, Рафинья, Давид Сильва, Александер Исак, Александер Серлот.

«Эспаньол»: Ойер Оласабаль, Адриа Педроса, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Оскар Гил, Серхи Дардер, Кейди Баре, Адриан Эмбарба, Янхель Эррера, Хави Пуадо, Лорен Морон.

На данный момент «Реал Сосьедад», набрав 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 36-ю набранными очками идет на двенадцатой позиции.