Бишкек, 4 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Золоторудное месторождение «Кумтор» и 100% акций компании «Кумтор Голд Компани» теперь полностью принадлежат Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в прямом эфире сегодня, 4 апреля.

Kumtor.kg Месторождение «Кумтор»

По словам главы государства, киргизское правительство только что подписало соглашение об урегулировании спора по «Кумтору» с канадской компанией «Centerra Gold Inc».

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»Мы добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежат нам — это больше $323 млн (26 млрд 947 млн рублей)», — сказал он.

Жапаров акцентировал внимание на том, что канадский инвестор отдаёт Киргизии около $11 млн (917 млн рублей) дивидендов за три квартала минувшего года, а также согласился единовременно выплатить киргизским властям $50 млн (4 млрд 171 млн рублей).

Он отметил, что «Centerra Gold» возвращает правительству республики контроль над деньгами рекультивационного фонда «Кумтора» — почти $53 млн (4 млрд 421 млн рублей), которые хранятся на трастовом счету в одном из банков Лондона.

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«Канадская компания отказывается от требований о выплате $29 млн (2 млрд 419 млн рублей) за партию золота, поставленного в мае 2021 года, а также прекращает все судебные процессы против киргизского правительства в США, Швеции и Канаде», — добавил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что взамен госпредприятие «Кыргызалтын» передаёт «Centerra Gold» свой пакет — 26% акций этой горнорудной компании.

«Киргизская сторона также прекращает все судебные и иные дела, и отзывает все претензии, инициированные против компании «Centerra Gold»», — подытожил глава государства.

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