Москва, 5 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Посольство Казахстана не комментирует наличие биолабораторий США на своей территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Argumenti.ru В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт

В настоящий момент посольство недоступно для комментариев. Вместо сотрудников отвечает автомат, предлагая оставить соответствующую заявку.

Напомним, что на территории Казахстана существует несколько биолабораторий США, одна из лабораторий, с самым высоким уровнем секретности (BSL4), была заложена в конце 2021 года в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области.