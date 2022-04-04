Москва, 4 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Украинские нацисты били раненых за то, что те не могут быстро идти, били лётчиков, чтобы сделать инвалидами, рассказал журналистам военнослужащий по имени Андрей, вызволенный из украинского плена.

kropekk_pl Убийство

Видеосвидетельства побывавших в плену у укро-нацистов опубликовало 4 апреля Минобороны России.

«Поставили к стенке кирпичной. Было много людей с оружием, ходили и каждый предлагал что-то с нами сделать — ноги прострелить, просто убить», — рассказал Андрей.

«Был только один человек, который говорил, что не стоит, что мы для чего-то понадобимся», — добавил он.

«Когда волокли нас из машины санитарной, там были мои товарищи, раненные в ноги. Они не могли быстро идти — их били.

Мы содержались в каком-то спортзале. Когда прилетал какой-нибудь снаряд и был слышен взрыв — входили несколько человек и избивали лётчиков. Там были два лётчика, и их постоянно били, не давали им спать. Постоянно издевались именно над лётчиками и говорили, что если лётчики вернутся в Россию — то только инвалидами», — рассказал бывший пленный.