Москва, 4 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В украинском плену российский военный впервые услышал, как человеку ломают рёбра и кости.

chap15 В плену

Об этом рассказал журналистам освобождённый из плена нацистов военнослужащий по имени Данил.

Видеосвидетельства опубликовало 4 апреля Минобороны России.

«Людей бьют — они даже не кричат, они воют. Я даже такого не слышал, чтобы били, а они выли», — сказал Данил.

«Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются», — добавил он.

«Применяли физическую силу к офицеру, к майору. Два дня они его избивали, потом уволокли в подвал, вниз. А потом сказали, что он умер от потери крови», — добавил солдат.

«Артиллеристов очень сильно избивали», — отметил Данил.

Потом, вспоминает он, отвезли к «военной полиции», и там всё время били и иногда допрашивали.