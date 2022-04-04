Москва, 4 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. «Сознание возвращается в буйные головы киевского сброда, только когда на пятки наступают русские. Если сначала мы слышали бравурные требования репараций, то далее соглашения, который предложил Киев, подтвердили ключевые требования России по демилитаризации: отказ от идеи вступить в НАТО, запрет ядерного оружия и иностранных военных баз, запрет военных учений с недружественными нам странами», — написал на ТМ-канале Метаметрика первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационная война

«Даже по ДНР и ЛНР, Крыму и Севастополю Киев не просил международного участия и гарантий безопасности, а значит, понимает, что это будет решаться только на условиях России – и понятно, в какую сторону, ведь, как сказал Мединский, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна. Это фактическое признание Украиной независимости Крыма и Донбасса, за которое украинская общественность подняла (обоснованно) вой про зраду. Украина уже на первом этапе российской спецоперации согласилась на выполнение ключевых требований России. Логика, в которой политическое украинство садится за стол только после того, как получает в бубен (вспомним Дебальцево и Иловайск), подтвердилась», — отметил политолог.

«Но подтверждается и логика, что как только Киев чувствует ослабление удавки – достаёт из кармана перемогу и фейковое нытьё. То, что мы увидели в Буче, это очередной откат украинской власти – и российское руководство, которое ещё не дало ответ на «предложение» Украины, тоже будет иметь это в виду. Неугомонный укронацизм бьется в конвульсиях, создавая хлопоты для нашей дипломатии, и Киев рискует потерять последнюю соломинку по сохранению своей псевдогосударственности. Украина своими деструктивными действиями говорит: «Выбираем потерять всё». А мы понимаем, что условный «Минск-3» и перспектива быстрого развёртывания на ошмётках Украины ещё более изощренной военизированной структуры, направленной против России, нам не нужны. И продолжаем спецоперацию», — подчеркнул Никита Данюк.

«Понимает это и русское большинство, которое поддерживает операцию Z и ждёт выполнения требований России – не только по демилитаризации, но и по денацификации. И если для обеспечения мира России потребуется общая граница с Венгрией, Молдавией, даже Польшей, такой расклад большинству россиян будет более понятен, чем очередное сохранение неуправляемого укронацистского заповедника», — завершил свою публикацию эксперт.