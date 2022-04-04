Москва, 4 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Части и подразделения Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжают наступление на укрепленные районы украинских нацистов, сообщил 4 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

За день войска ЛНР продвинулись на два километра, блокировав населённые пункты Новотошковское, Боровское и Метёлкино.

Напомним, позиции украинских нацистов в этих районах укреплялись на протяжении семи лет.