4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы минэкономики Словакии о том, что страна вынуждена покупать у России газ за рубли.

Артур Савин, , 20:36 — REGNUM Заявление главы министерства экономики Словакии Рихарда Сулика в эфире словацкого телевидения о том, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Только за рубли! Нефть российскую нужно продавать только за рубли!» — считает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Словакия поступила мудро, ведь этой стране предстоит не только отогреваться холодную зиму, но и обеспечивать своё производство необходимым объёмом энергоносителей.

«Вот и славно. Кто хочет сохранить производство и не замёрзнуть зимой, тот будут платить рублями. Кто не хочет — пусть согреваются американскими обещалками. Выбор есть всегда», — отмечает Артём Л.

Рихард Сулик Bratislavská župa

Некоторые комментаторы не понимают, почему требование оплаты в рублях за поставки российского газа вызывает такое ожесточённое сопротивление у ряда европейских стран.

«Всё правильно. Нам тоже было невыгодно платить за всё долларами, но мы же столько лет платили! Почему мы должны быть послушными, а вы нет? Разве не все на этой планете равны?» — интересуется Ольга З.

Часть людей полагает, что после такого решения Словакию ждут проблемы, ведь она ослушалась воли заокеанского хозяина.

«Зачем изобретать велосипед? У нас товар, платите за него рублики, и он гарантированно ваш. Все довольны и счастливы. Зачем ломать налаженную систему? Ах да, американцам это не нравится. Ну да, понять вас можно, против хозяина не каждый решится пойти», — отметил Александр И.

«Сейчас Словакию начнут ломать об колено и забрасывать тухлыми помидорами. Зеленский уже заявил, что покупающие у России газ якобы убивают украинцев. Повесточка обозначена. Словакию скоро накажут», — предрекает Александр Л.

Ряд пользователей указывает на то, что когда политические войны утихнут, все эти страны, которые сейчас воротят нос от российского газа, начнут постепенно оттаивать и снова переходить на поставки топлива из России.

«А куда бы они делись? Конечно, купят. И все купят рано или поздно. Напрямую либо путём реверса из других стран», — поделилась своим мнением Светлана Г.

«Не сразу, но постепенно, Европа найдёт альтернативные варианты топлива. Но сейчас и в ближайшие пять лет никто не сможет полностью отказаться от российских энергоносителей. Как бы они ни вертелись, всё равно это данность», — указывает Мария С.

Нашлись и те, кто отмечают, что России стоит поступать более грубо с теми, кто позволяет себе хамство в нашу сторону.

«Я бы сразу, за сутки, отключил бы всем газ и всю нефть, и объявил бы, что возобновление поставок случится только после оплаты рублями, причём вперёд», — написал Александр Л.

«А Германия существует за счёт газа из России, но при этом готовит против нас новые санкции. Надеюсь, отменит им российская сторона подачу газа», — пишет Амир О.

Напомним, 3 апреля глава министерства экономики Словакии Рихард Сулик заявил в эфире словацкого телевидения о том, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях.