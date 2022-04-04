Вашингтон, 4 апреля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Ведущая премии «Оскар-2022» Эми Шумер впервые высказалась об инциденте, произошедшем на церемонии, с участием актёра Уилла Смита и комика Криса Рока. Об этом 4 апреля пишет DailyMail.

Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса

По словам Шумер, пощёчина Смита является «действительно грустным» фактом, а также «много говорит о токсичной мужественности» актёра. Как отмечает издание, ведущая также поделилась, что чувствует себя «раздражённой и травмированной» после инцидента на «Оскаре».

Ранее коллега Эми Шумер Ванда Сайкс прокомментировала произошедшее на церемонии. «Это было отвратительно, абсолютно отвратительно. Мне физически стало плохо. И я всё ещё немного травмирована этим», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку над короткой причёской его жены, которая страдает от алопеции. Позже Смит публично извинился перед комиком и покинул Американскую киноакадемию.