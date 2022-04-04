Вашингтон, 4 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вспомнил случай, когда он назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником». Об этом он рассказал 4 апреля журналистам, отвечая на вопрос о событиях в украинском городе Буча.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

«Может быть, вы помните, как меня критиковали за тот случай, когда я назвал Путина военным преступником. А теперь вы видели, что произошло в Буче», — заявил Байден.

Стоит отметить, что в то же время представители Пентагона отказались официально подтверждать версию «расстрела людей российскими военными», сославшись на недостаток информации.

Напомним, через несколько дней после ухода российских войск из города Буча в Киевской области украинские власти заявили о массовых убийствах мирных жителей, показав видео, где их трупы лежат на улицах.

Стоит отметить, что на видеозаписи входа украинских силовиков в оставленный военными РФ город Буча никаких трупов на улице не наблюдается.