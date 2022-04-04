Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Неподалёку от пункта пропуска в Неклиновском районе Ростовской области будет установлен ещё один пункт обогрева, рассчитанный на 100 мест. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Поскольку процесс оформления документов занимает некоторое время, важно, чтобы люди могли отдохнуть, при необходимости – укрыться от дождя и ветра, выпить горячего чая. В рамках этой работы организована полевая кухня, что позволяет обеспечить горячее питание», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по последним данным, приют нашли 5,6 тыс. беженцев из Донбасса, половина из них — дети. Беженцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, которые МЧС России развернуло на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.

С начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли более 460 тыс. человек. Они разместились у родных, близких, в пунктах временного размещения, а также выехали в другие регионы России.