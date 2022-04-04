Москва, 4 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ начала проверку распространяемых в интернет-сетях фейковых публикаций о событиях в городе Буча под Киевом.

«Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области», — указано в сообщении.

«Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию Армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом. Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», — сообщает Генпрокуратура РФ.

Напомним, западные СМИ уже подхватили фейковые сообщения украинских источников, рассказывающих о «массовых расстрелах» жителей города Буча российскими военными.