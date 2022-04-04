Сан-Сальвадор, 4 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Более пяти тысяч членов преступных группировок задержано в Сальвадоре за первую неделю чрезвычайного положения, введенного в рамках борьбы с преступностью. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дэн Джаннопулос «Преследуя насилие в Сальвадоре»

Законодательное собрание Сальвадора 27 марта одобрило введение чрезвычайного положения сроком на 30 дней в ответ на волну убийств, развязанных бандами.

Агентство сообщает, что большая часть задержанных была без судебных разбирательств переведена из полицейских участков в тюрьмы, также находящихся на чрезвычайном положении. Ранее управление пенитенциарных учреждений обязало тюрьмы ограничить количество продуктов питания и лишить заключенных предметов первой необходимости и даже спальных мест, чтобы «они прочувствовали боль, причиненную другим людям».