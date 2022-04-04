Дева, , 18:12 — REGNUM По меньшей мере, пять автомобилей были повреждены в результате масштабного ДТП, произошедшего на крупном шоссе в городе Дева на западе Румынии. Об этом 4 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

За рулем Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США

По предварительным данным, виновником аварии стал 15-летний подросток, угнавший микроавтобус в соседнем населенном пункте Сибиу.

Как утверждают очевидцы, указанное транспортное средство врезалось сначала в движущиеся машины, а затем — в припаркованные авто. Угонщика задержали другие водители. При этом движение на участке шоссе было заблокировано на несколько часов.

Ведется следствие. По румынским законам, злоумышленник не может быть привлечен к уголовной ответственности по причине его несовершеннолетия.

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