Румыния, 4 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. По меньшей мере, пять автомобилей были повреждены в результате масштабного ДТП, произошедшего на крупном шоссе в городе Дева на западе Румынии. Об этом 4 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США За рулем

По предварительным данным, виновником аварии стал 15-летний подросток, угнавший микроавтобус в соседнем населенном пункте Сибиу.

Как утверждают очевидцы, указанное транспортное средство врезалось сначала в движущиеся машины, а затем — в припаркованные авто. Угонщика задержали другие водители. При этом движение на участке шоссе было заблокировано на несколько часов.

Ведется следствие. По румынским законам, злоумышленник не может быть привлечен к уголовной ответственности по причине его несовершеннолетия.