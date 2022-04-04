В Киргизии молодёжь без педагогического образования зовут работать в школах
Бишкек, 4 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В школах Киргизии не хватает квалифицированных учителей иностранных языков, информатики, математики и других естественных наук. Об это заявил президент Садыр Жапаров, выступая на республиканском совещании работников социальной сферы 4 апреля.
Он отметил, что начиная с апреля текущего года, во всех общеобразовательных учреждениях страны будет проходить аттестация педагогов.
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«Пусть наших детей и будущие поколения обучают самые достойные, самые умные и самые умелые», — сказал глава государства.
При этом президент Киргизии призвал молодёжь идти работать школьными учителями, даже если нет педагогического диплома.
«Этим летом нужно набрать в каждую школу не менее 10 — 15 новых учителей! Мало других профессий, имеющей столько почета и репутации», — подчеркнул он.
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