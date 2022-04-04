Курган, , 17:17 — REGNUM В Курганской области увеличивают посевные площади под различные сельхозкультуры. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Посевная Lenobl.ru

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В 2022 году аграрии планируют засеять 1 млн 395 тысяч гектаров. Это на 77 тыс. га больше, чем в 2021 году.

В структуре посевных площадей 2022 года лидируют зерновые и зернобобовые культуры — 1 млн 99,3 тыс га, прирост на 59 тыс. га к уровню 2021 года. На втором месте масличные культуры — 160,8 тыс. га, прирост на одну тысячу гектаров к уровню 2021 года.

Под картофель планируется засеять 12,6 тыс. га, 3,2 тыс. га — под овощи. Прирост по посевным площадям картофеля и овощей — 1,2 тыс. га. Остальные площади займут — технические, кормовые и бахчевые культуры.

Отмечается, что объёмы посевных площадей в регионе увеличивают ежегодно. Этому способствует проводимая в регионе работа по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни, которая по завершению культуртехнических работ становится пригодной для посева культур. А также при вводе в оборот неиспользуемых земель действует субсидирование затрат на проведение мелиоративных работ — в 2022 году ставка составляет 50%.