Волгоград, 4 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В 2022 году в Волгоградской области построят и отремонтируют 450 км автодорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе администрации региона.

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В области приступают к ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры, погодные условия позволяют начать работы. С участием общественников завершается оценка состояния дорожной сети, формируются дефектные ведомостей и перечень очерёдности работ. В целом, дорожными работами всех видов — по строительству, реконструкции и ремонту — предстоит охватить порядка 450 км волгоградских автодорог.

«При планировании ремонта и строительства новых участков дорог и современных транспортно-логистических комплексов необходимо учитывать постоянно возрастающий объём транзитных перевозок», — акцентировал губернатор Андрей Бочаров.

До середины мая 2022 года и исходя из погодных условий профильным ведомствам и главам муниципалитетов поручено провести обновление дорожной разметки на автодорогах.