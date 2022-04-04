Москва, 4 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал для ИА REGNUM информационную провокацию в украинском городе Буча и ее возможные последствия.

ИА REGNUM Информационная война

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«Провокация в Буче будет использована для масштабной дискредитации Российской Федерации западными странами, и прежде всего — США, Великобританией и их европейскими сателлитами. В этой ситуации речь может пойти о более жестком давлении на Россию, а также на те страны, которые не примкнули и не намерены вводить экономические санкции против нашей страны. Также провокация будет использована для попыток выбить из стран НАТО новые поставки смертоносного вооружения на Украину. И самое главное, для чего понадобилась эта провокация — чтобы западные обыватели «затягивали пояса» и безропотно молчали. Им будут доказывать, что для того, чтобы наказать такую «ужасную и криминальную» Россию, вводятся санкции экономического характера, и все должны терпеть, что это плата за то, чтобы удержать Россию», — рассказал Главный редактор журнала «Национальная оборона» в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .