Тюмень, 4 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Тюменском районе 4 апреля простились с воинами, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, сержантом Александром Одаричем и майором Павлом Сусловым. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пресс-служба администрации Тюменского района Сержант Александр Одарич и майор Павел Суслов

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Александр Одарич из посёлка Винзили посмертно награждён орденом Мужества. Эту высокую награду его родителям передадут сотрудники военкомата.

Глава Тюменского района Светлана Иванова выразила соболезнование родным и близким погибших земляков.

«Сегодня военнослужащие нашей страны, как и 80 лет назад их деды и прадеды, героически защищают мир, будущие поколения от нацизма. Самое страшное, что нацизм поднял голову на Украине, где живут потомки победителей в Великой Отечественной войне. Вместе с вами скорблю о невосполнимой утрате и склоняю голову перед доблестью российских воинов, вставших на защиту мирных людей от ужасов неофашизма», — отметила в надгробной речи Светлана Иванова.

В селе Каменка с майором Павлом Сусловым простились родственники, земляки, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного училища по военно-патриотической работе полковник Михаил Багров, военком Тюменской области Алексей Куличков, заместитель главы Тюменского района Артём Чертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала спецоперации по дефашизации Украины проводили в последний путь павших смертью храбрых воинов Ивана Кузьминых, Сагындыка Кудайбергенова, Алексея Глущака, Шамиля Маскутова и Антона Лукошкова.